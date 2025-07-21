استشاري الصحة النفسية: الخيانة ممكن تبقى بالعقل والخيال وليس بالفعل فقط

أكدت الدكتورة داليا جميل سعيد، استشاري الصحة النفسية، أن الخيانة فعل مشين، لأنه ليس خيانة ثقة ولكن خيانة عهد وميثاق شرف، مشيرة إلى أن الخيانة ليس لها سقف، فالخيانة ممكن أن تبقى بالعقل والخيال، وليس بالفعل بالفعل فقط.

وقالت داليا جميل، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الخيانة بالعقل والروح، تؤدي إلى حدوث الخيانة بشكل فعلي، مؤكدة أن الزوج ليس فقط من يخون ولكن في بعض الحالات الزوجة هي من تقوم بفعل الخيانة.

وتابعت استشاري الصحة النفسية، أن الخائن ضعيف ولا يمكن أن يواجه، مؤكدة أنه اختار الطريق الأسهر، فأختار الخيانة بدلا من المواجهة، ويكون لديه مبررات لإلقاء اللوم على الطرف الأخر.

