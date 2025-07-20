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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرسالة الأخيرة للدكتورة ياسمين فؤاد بعد استقالتها من وزارة البيئة

وزيرة اللبيئة
وزيرة اللبيئة
حنان توفيق

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة ودعمه لجهودها الحثيثة للارتقاء النوعى بملفى البيئة والمناخ وما تحقق لمصر من مكانة دولية متميزة فى هذا المجال خلال تولبها لحقيبة وزارة البيئة خلال السبع سنوات الماضية.

وأعربت فؤاد عن تقديرها لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لجهودها فى التصدى لتحديات البيئة وتغير المناخ.

كما تمنت التوفيق للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال المرحلة القادمة في مواصلة جهود وزارة البيئة لتحقيق بيئة أكثر استدامة.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن امتنانها العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى طالما كانت قوة دافعة ومحفز رئيسى لتطوير والإرتقاء بالعمل البيئى فى مصر، وركيزة أساسية لتحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لتغير المناخ، وتطوير البنية التحتية البيئية. 

وذلك بعد ما تقدمت باستقالتها نظرا لتعيينها كأمينة تنفيذية للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأضافت سيادتها أن التعاون الوثيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية ساهم في إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية، لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية إرتباطا بعملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات ذات أولوية وطنية، من بينها إدارة المخلفات، وجودة الهواء، وصون التنوع البيولوجي، وغيرها من الملفات البيئية الهامة.

مواصلة مسيرة العمل البيئي

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن خالص تمنياتها للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتوفيق والنجاح في تولى مهام وزير البيئة  بالإضافة الى مهام منصبها، مؤكدة ثقتها في قدرتها على مواصلة مسيرة العمل البيئي، والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة الدفع بملف البيئة كأحد أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل دعم القيادة السياسية والأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية لهذا القطاع الحيوي.

كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لجميع العاملين بوزارة البيئة وجهازيها شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وشركاء النجاح في المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مؤكدة ثقتها في استمرار التعاون بين وزارة البيئة وكافة أصحاب المصلحة حفاظا على مصالح والحياة المعيشية للأجيال الحاضرة والمستقبلية وصونا للموارد  الطبيعية.

رئيس الجمهورية وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تولبها لحقيبة وزارة البيئة منال عوض وزيرة

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