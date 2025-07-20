نواب: طرح الحكومة فرصا استثمارية أمام الشركات الأمريكية رسالة ثقة وجذب للاقتصاد المصري

بدراوي: مشروعات مدروسة وتسهيلات واضحة تعكس جدية مصر في جذب الاستثمارات الأمريكية

ميرفت ألكسان: الاستثمار الأمريكي يعزز الشراكة الاستراتيجية وينقل التكنولوجيا إلى السوق المحلي

علي الدسوقي: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار.. والحكومة تتحرك بخطى مدروسة

رحّب عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن طرح فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الأمريكية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدين أنها تعكس حرص الدولة على فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من جانب الشركاء الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير بشأن طرح فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الأمريكية، يعكس توجّه الدولة الجاد نحو تعميق الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، كقوة استثمارية وتكنولوجية كبرى على الساحة العالمية.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إعلان الحكومة استعدادها لتقديم مشروعات محددة مدروسة يعزز من مصداقية الطرح المصري، ويُظهر حرص الدولة على الانتقال من مرحلة الدعوات العامة إلى خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما يمنح المستثمر الأمريكي رؤية واضحة وجدوى اقتصادية مشجعة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن مصر تملك مقومات حقيقية للاستثمار الجاد، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، أو الاتفاقيات التجارية التي تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصنعة محليًا، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجالات الطاقة واللوجستيات والمناطق الصناعية.

وأضاف الدسوقي: "توجيهات رئيس الوزراء بتذليل العقبات وتقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم الشركات الأمريكية، تمثل إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار الآمن والمربح، وفق منظومة تشريعية مستقرة وإجراءات تنظيمية أكثر مرونة".

وأوضح أن التوقيت الذي تُطرح فيه هذه الفرص الاستثمارية بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من إعادة ترتيب لسلاسل الإمداد والاستثمار، وهو ما يضع مصر في موقع متميز إذا أحسنت استثمار هذه التحولات.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه قائلاً إن لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان تتابع عن كثب جهود الحكومة في هذا الملف، وتدعم أي خطوات تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وجود فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الأمريكية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويُرسل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين بشأن استقرار وجاذبية الاقتصاد المصري.

وأضافت ألكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في ترجمة إرادتها السياسية إلى إجراءات عملية واضحة في ملف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن إشادة رئيس الوزراء بجهود تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب تمثل تطورًا نوعيًا في الخطاب الرسمي، يعكس تحولًا جادًا في مناخ الاستثمار في مصر.

وأكدت أن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده رئيس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والخارجية والاستثمار، وبمشاركة وزير النقل والصناعة عبر الفيديو، يمثل دلالة واضحة على أن الحكومة تتعامل مع ملف الاستثمار الأمريكي باعتباره أولوية اقتصادية واستراتيجية في المرحلة الحالية.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الشراكة مع الشركات الأمريكية، التي تملك تكنولوجيا متقدمة وخبرات متنوعة، تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية الاقتصادية، كما تسهم في نقل المعرفة وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل مستدامة داخل السوق المصري.

وأضافت: "وجود رؤية واضحة لطرح مشروعات محددة على الجانب الأمريكي يمنح رسائل إيجابية بأن الحكومة لا تنتظر الاستثمارات بشكل عشوائي، بل تُحدد مسارات وأولويات وفقًا لخطة وطنية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز مصداقية الدولة في الخارج".

واختتمت النائبة ميرفت ألكسان تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار الأمريكي في مصر يمثل بوابة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتعظيم موارد الدولة بشكل ينعكس على مستوى الخدمات وفرص التشغيل، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدعم أي خطوات من شأنها تقوية مناخ الاستثمار وتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي للدولة.

كما، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وجود فرص واعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، يعكس توجه الدولة الواضح لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية عالميًا.

وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، بمشاركة وزيري الخارجية والاستثمار، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون المصري الأمريكي على أساس من المصالح المتبادلة والثقة المتنامية، مشيرًا إلى أن طرح مشروعات محددة على الجانب الأمريكي يعكس مرحلة جديدة من التعاون القائم على أولويات واضحة وخطط مدروسة.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة: "الحكومة الآن تُركّز على ملفات الاستثمار النوعي، وطرح مشروعات حقيقية مدعومة بحوافز قوية ومناخ قانوني وتشريعي أكثر استقرارًا، وهي رسالة مهمة للمستثمر الأمريكي، الذي يبحث دائمًا عن أسواق واعدة تتمتع ببنية تحتية قوية وقوانين تضمن حماية رأس المال".

وأكد بدراوي أن الفرص الاستثمارية في مصر لا تقتصر على القطاعات التقليدية مثل البنية التحتية والطاقة، بل تشمل مجالات واعدة مثل التكنولوجيا، التحول الرقمي، النقل الذكي، التصنيع التخصصي، والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تحظى باهتمام عالمي وتناسب طبيعة الاستثمارات الأمريكية الكبرى.

وأشار إلى أن إشارات رئيس الوزراء حول إزالة العقبات وتقديم تسهيلات إضافية تعكس استجابة مباشرة لتوصيات البرلمان، خاصة من لجنة الخطة والموازنة، التي طالما أكدت على ضرورة تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.

واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن مصر قادرة على جذب رؤوس أموال ضخمة من السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت الحكومة في نهجها الإصلاحي، ونجحت في تقديم نموذج استثماري واضح وشفاف ومدعوم سياسيًا وتشريعيًا.