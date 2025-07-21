الهلال ينسحب من بطولة كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، عن تلقيه اعتذارا من نادي الهلال عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في هونج كونج خلال شهر أغسطس 2025 المقبل.

ويشارك الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر بصفته وصيف الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2024/2025.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا يؤكد فيه تلقيه اعتذار من الهلال عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025/2026..

https://x.com/saudiFF/status/1947048354967437371

وحسب بيان الاتحاد سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة وسيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي وذلك بعد استكمال التجزئات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي.