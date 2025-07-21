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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق دبلوم الصنايع 2025.. مؤشرات القبول وأسماء الكليات والمعاهد المتاحة

دبلوم
دبلوم
محمد غالي

يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة عن تفاصيل تنسيق دبلوم الصنايع 2025 بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 - 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة الحدود الدنيا والمؤشرات الأولية للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة لطلاب التعليم الفني الصناعي.

تقديم الدبلومه

موعد تنسيق دبلوم الصنايع 2025

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق الدبلومات الفنية سيبدأ ضمن المرحلة الثالثة من مراحل التنسيق الإلكتروني، عقب انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة.

 ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025، ويستمر لمدة أسبوع تقريبًا، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر الرابط التالي:
www.tansik.digital.gov.eg

مؤشرات تنسيق دبلوم الصنايع 2025 نظام 3 سنوات

تشير المؤشرات الأولية إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد دبلوم الصنايع نظام 3 سنوات سيكون على النحو التالي:
من 85% إلى 95% للالتحاق بكليات الهندسة والتعليم الصناعي وكليات التكنولوجيا والتعليم.
من 70% إلى 80% للقبول في المعاهد الفنية الحكومية.
من 60% فأكثر للالتحاق بالمعاهد الخاصة والكليات التكنولوجية الحديثة.

كما يُشترط لبعض الكليات اجتياز اختبارات قدرات، مع الالتزام بتطبيق قواعد التوزيع الجغرافي والتخصصي المعمول بها.

الكليات والمعاهد المتاحة لدبلوم الصنايع 2025 نظام 5 سنوات

يحصل طلاب دبلوم الصنايع بنظام الخمس سنوات على فرص أكبر في الالتحاق بكليات القمة، ومن أبرز الكليات المتاحة لهم:
كليات الهندسة بالجامعات الحكومية.
كليات التعليم الصناعي.
كليات التكنولوجيا والتعليم.
الكليات التكنولوجية الحديثة التابعة لوزارة التعليم العالي.
المعاهد العليا الحكومية والخاصة المعتمدة رسميًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم تنسيق دبلوم الصنايع 2025

عند بدء التنسيق، يجب على الطلاب تجهيز المستندات التالية:
أصل شهادة النجاح للدبلوم الفني.
أصل شهادة الميلاد.
صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي.
استمارة 100 تنسيق يتم الحصول عليها من مكاتب البريد.
عدد 6 صور شخصية حديثة.
استمارة المجموع الاعتباري (لخريجي مدارس اللغات فقط).

نصائح مهمة قبل تسجيل رغبات التنسيق
مراجعة قائمة الكليات والمعاهد المتاحة بدقة حسب التخصص.
التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح لتجنب أي خطأ في التسجيل.
متابعة موقع التنسيق الرسمي بصفة دورية لمعرفة أي تحديثات أو إعلانات جديدة.
التواصل مع المدرسة أو الإدارة التعليمية في حالة وجود أي استفسار خاص بالمجموع أو البيانات المطلوبة.

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