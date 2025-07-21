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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو أفريقية النواب: ثورة 23يوليو صفحة مضيئة ونقطة تحول في تاريخ مصر

النائبة الدكتورة نيفين حمدي ، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن
النائبة الدكتورة نيفين حمدي ، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن
حسن رضوان

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين حمدي ، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن ، بالتهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال القوات المسلحة الباسلة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ، في بيان لها اليوم ، إن ثورة 23 يوليو علامة فارقة وصفحة مضيئة ونقطة تحول أساسية في تاريخ مصر.

وأكدت أن ثورة يوليو العظيمة أثبتت أن الجيش المصري العظيم هو الأمن والأمان لوطننا وللمنطقة، وتعد هذه الثورة أعظم ماحدث فى تاريخ مصر الحديث من التحول من الملكية للجمهورية والبدء فى مرحلة جديدة للبلاد فى التنمية الصناعية والزراعية والاجتماعية والمساواة بين فئات الشعب المصري التى كانت من أهم نتائجها، لذلك ستظل ثورة 23 يوليو ذكرى حية جيلا بعد جيل.

وأشارت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن الإنجازات التي حققتها الثورة لن ينساها التاريخ، وستظل جهود صانعيها محفورة في وجدان كل مصري علي مر الأجيال، بدءا من تأميم قناة السويس، وتدشين السد العالي كأحد أهم نتائج وإنجازات ثورة ٢٣ يوليو،  مؤكدة أننا نمضي نحو الجمهورية الجديدة بمبادىء الثورة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تضع مصرنا الحبيبة في مقدمة الدول.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة ٢٣ يوليو الجيش المصري العظيم التنمية الصناعية الإنجازات

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