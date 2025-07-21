بابا الفاتيكان يحذر من استخدام القوة لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري

حذر البابا ليو من "الاستخدام العشوائي للقوة" و"النزوح الجماعي القسري" للسكان في قطاع غزة، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان للفاتيكان.

وقال الفاتيكان: "جدد الأب الأقدس نداءه من أجل احترام القانون الإنساني الدولي احترامًا كاملاً، مشددًا بشكل خاص على واجب حماية المدنيين والأماكن المقدسة، وحظر الاستخدام العشوائي للقوة والنقل القسري للسكان".

وأكد البابا على "الحاجة الملحة لتقديم المساعدة للفئات الأكثر تضررًا من عواقب النزاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".