حريق يلتهم محل عطارة في كرداسة

تفحم محل عطارة في مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة بعد نشوب حريق بداخله ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في محل بمدينة كرداسة، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، انتقلت سيارات الإطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وتبين اندلاع النيران في محل عطارة.

نجحت سيارات الإطفاء في إخماد الحريق وتفحم المحل بالكامل دون إصابات أو خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.