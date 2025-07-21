قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي 2025 للعاملين في القطاع الخاص
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 21 يوليو 2025
اتحاد الكرة يطالب الأندية مجددا بسرعة استخراج تصاريح عمل للأجانب
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى مع وزير الشباب والرياضة
الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات
نقابة الصحفيين تخاطب الضمير العالمي: أوقفوا جريمة الإبادة بالتجويع في غزة
تمهيدًا للتشغيل في 2026 .. تركيب القضبان في الخط الأول للقطار السريع بين السخنة ومطروح
وزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر
مصر والإيكواس.. شراكة استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن غرب أفريقيا
نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات| وبشرى سارة بشأن نسب النجاح و"مجاميع علمي"
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية في لحظات «مبروك للناجحين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Doogee S200 Max.. هاتف فائق التحمل ببطارية 22,000 مللي أمبير وشاشتين

Doogee S200 Max
Doogee S200 Max
احمد الشريف

كشفت التقارير المسربة من GSMArena أن شركة Doogee تستعد لإطلاق هاتف S200 Max الجديد، وهو أحد هواتف الفئة Rugged القوية. 

أبرز ما يميّز الهاتف هو بطارية عملاقة بسعة 22,000 مللي أمبير، التي تدعم استخدامًا متواصلًا لأيام متتالية دون الحاجة للشحن المتكرر .

شاشة رئيسية ضخمة وشاشة ثانوية ذكية

يحتوي الهاتف على شاشة Ips LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة ثانوية صغيرة مربعة بحجم 1.3 بوصة ودقة 240×240 بيكسل. 

تضيف هذه الشاشة لمسة عملية تتيح عرض الوقت والإشعارات، معاينات فيديو، توقيعات متحركة قابلة للتخصيص وغيرها دون الحاجة لفتح الشاشة الرئيسية، مما يعزز من ميزات الاستخدام اليومي .

أداء قوي وكاميرات احترافية

يتميز الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7050 بدقة تصنيع 6 نانومتر، يعمل مع ذاكرة وصول عشوائي حجمها 16 GB وتخزين داخلي 512 GB يقبل التوسعة حتى 2 TB باستخدام بطاقة microSD. 

يدير الهاتف نظام تشغيل Android 15، وهو مناسب تمامًا للاستخدام المتعدد والمهام الثقيلة .

يأتي الجهاز مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (Samsung S5KHM6SX03)، وكاميرا رؤية ليلية 20 ميجابكسل (Sony IMX350)، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، كما يدعم الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل من Samsung. يحتوي النظام الخلفي على أضواء تحت الأشعة تحت الحمراء لدعم التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة .

مصابيح قوية ومواصفات دون المراهنة على الفخامة

يضم الهاتف كشاف LED مزدوج في الأعلى بمدى إضاءة يصل إلى 10 أمتار، ويدعم خمسة أوضاع تشغيل تشمل الوضع العادي، الضعيف، الساطع الفائق، SOS، ووضع الاستروب.

 كما أنه حاصل على شهادات IP68 وIP69K لمقاومة الماء والغبار وMIL‑STD‑810H لمقاومة الصدمات والاهتزاز والتغير الحراري .

يدعم S200 Max الشحن السريع بقدرة 66 واط، والشحن العكسي 18 واط لشحن الأجهزة الأخرى.

السعر وتوفره المتوقع

يُتوقع أن يبدأ سعر Doogee S200 Max حول 559.99 دولارًا أمريكيًا، وهي متوفرة بلوني الرمادي والذهبي، ويمكن طلبها من الموقع الرسمي لـ Doogee أو المتاجر الدولية قريبًا.

خلاصة

مع البطارية العملاقة، الشاشة الثانوية التي تضيف وظيفة ذكية، الكاميرات المتقدمة، والكشاف القوي، يقدم Doogee S200 Max عرضًا استثنائيًا في فئة الهواتف الصعبة. إنه خيار مثالي للمهام الخارجية، الرحلات الطويلة، أو الاستخدام في الظروف القاسية. 

ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن الأداء العام يتضمن ملاحظات حول الجودة والدعم الفني من مستخدمي Doogee بحسب Reddit، وينصح بفحص ضمان المنتج وسياسات الخدمة قبل الشراء .

بطارية Doogee S200 Max هاتف S200 Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

مؤتمر مستقبل وطن

حشود كبيرة.. انطلاق مؤتمر مستقبل وطن بالشرقية لدعم مرشحي الحزب بانتخابات الشيوخ

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

قصب السكر

برلماني: دعم صناعة السكر خطوة جوهرية لتعزيز الأمن الغذائي

بالصور

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

جنن الناس .. سعر إطلالة أحمد سعد الكاملة في مراسي

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم بهدف علي باندرما سبور التركي وديا

بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد