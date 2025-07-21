Doogee S200 Max.. هاتف فائق التحمل ببطارية 22,000 مللي أمبير وشاشتين

كشفت التقارير المسربة من GSMArena أن شركة Doogee تستعد لإطلاق هاتف S200 Max الجديد، وهو أحد هواتف الفئة Rugged القوية.

أبرز ما يميّز الهاتف هو بطارية عملاقة بسعة 22,000 مللي أمبير، التي تدعم استخدامًا متواصلًا لأيام متتالية دون الحاجة للشحن المتكرر .

شاشة رئيسية ضخمة وشاشة ثانوية ذكية

يحتوي الهاتف على شاشة Ips LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة ثانوية صغيرة مربعة بحجم 1.3 بوصة ودقة 240×240 بيكسل.

تضيف هذه الشاشة لمسة عملية تتيح عرض الوقت والإشعارات، معاينات فيديو، توقيعات متحركة قابلة للتخصيص وغيرها دون الحاجة لفتح الشاشة الرئيسية، مما يعزز من ميزات الاستخدام اليومي .

أداء قوي وكاميرات احترافية

يتميز الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7050 بدقة تصنيع 6 نانومتر، يعمل مع ذاكرة وصول عشوائي حجمها 16 GB وتخزين داخلي 512 GB يقبل التوسعة حتى 2 TB باستخدام بطاقة microSD.

يدير الهاتف نظام تشغيل Android 15، وهو مناسب تمامًا للاستخدام المتعدد والمهام الثقيلة .

يأتي الجهاز مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (Samsung S5KHM6SX03)، وكاميرا رؤية ليلية 20 ميجابكسل (Sony IMX350)، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، كما يدعم الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل من Samsung. يحتوي النظام الخلفي على أضواء تحت الأشعة تحت الحمراء لدعم التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة .

مصابيح قوية ومواصفات دون المراهنة على الفخامة

يضم الهاتف كشاف LED مزدوج في الأعلى بمدى إضاءة يصل إلى 10 أمتار، ويدعم خمسة أوضاع تشغيل تشمل الوضع العادي، الضعيف، الساطع الفائق، SOS، ووضع الاستروب.

كما أنه حاصل على شهادات IP68 وIP69K لمقاومة الماء والغبار وMIL‑STD‑810H لمقاومة الصدمات والاهتزاز والتغير الحراري .

يدعم S200 Max الشحن السريع بقدرة 66 واط، والشحن العكسي 18 واط لشحن الأجهزة الأخرى.

السعر وتوفره المتوقع

يُتوقع أن يبدأ سعر Doogee S200 Max حول 559.99 دولارًا أمريكيًا، وهي متوفرة بلوني الرمادي والذهبي، ويمكن طلبها من الموقع الرسمي لـ Doogee أو المتاجر الدولية قريبًا.

خلاصة

مع البطارية العملاقة، الشاشة الثانوية التي تضيف وظيفة ذكية، الكاميرات المتقدمة، والكشاف القوي، يقدم Doogee S200 Max عرضًا استثنائيًا في فئة الهواتف الصعبة. إنه خيار مثالي للمهام الخارجية، الرحلات الطويلة، أو الاستخدام في الظروف القاسية.

ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن الأداء العام يتضمن ملاحظات حول الجودة والدعم الفني من مستخدمي Doogee بحسب Reddit، وينصح بفحص ضمان المنتج وسياسات الخدمة قبل الشراء .