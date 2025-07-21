مستقبل وطن: مبدأ الحزب الأساسي المشاركة وليست المغالبة

قال النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن: “ نهتم بثلاث محاور، ورؤيتنا الواضحة هي دعم مؤسسات الدولة المصرية والقيادة السياسية والإستماع إلى مطالب المواطنين وتحقيقها بقدر ما نستطيع”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن ما يتم الأن للحزب يعتبر بروفة لإنتخابات مجلس النواب، وهناك منافسة حزبية موجودة بمجلس الشيوخ.

وتابع: “إستعدادنا لمجلس النواب المقبل ومبدأ حزب مستقبل وطن الأساسي هو المشاركة وليست المغالبة، والحزب مصر على المشاركة السياسية وحالة التنوع”.