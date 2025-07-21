صفاء جلال تبدأ تصوير "ولاد الأبالسة" مع تارا عماد

تستعد الفنانة صفاء جلال للمشاركة في أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم "ولاد الأبالسة"، الذي بدأت تصويره الفترة الحالية.

وبدأت صفاء جلال بتصوير أولى مشاهدها مع الفنانة سما إبراهيم، وسوف تجسد شخصية تدعى "فايزة".



أبطال مسلسل "ولاد الأبالسة"

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"، تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال كان مشاركتها في مسلسل "المداح 4" الذي يحمل اسم "أسطورة العودة"، وهو من حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، مي سليم، حمزة العيلي، هبة مجدي، أيمن طعمة، هلا السعيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.