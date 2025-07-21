النيران تشتعل بحوش ملحق بمنزل في البلينا بسوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود داخل حوش ملحق بأحد المنازل، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا.

يفيد بنشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، ملحق بمنزل أحد المواطنين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق اندلع في الحوش الملحق بمنزل ملك المواطن "بخيت ع. م. ص"، 50 عامًا، موظف، ويقيم بذات الناحية.

تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمباني المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، واقتصرت التلفيات على احتراق كمية من البوص.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما حدث، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي نتيجة التوصيلات العشوائية بالحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فيه، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.