مستقبل وطن يشيد بالضربات الأمنية الاستباقية لجهاز الأمن الوطني في مواجهة العناصر والجماعات الإرهابية

ثمن المهندس مصطفى مزيرق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المساعد للحزب بمحافظة سوهاج، الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، لحفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة العناصر الإرهابية التي تريد زعزعة الاستقرار في مصر واستهداف المصريين.

وقال مزيرق، إن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مساء أمس الأحد، من وزارة الداخلية بشأن إحباط قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المُخطط الإرهابي لحركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي كان يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد، جاء كاشفا لاستمرار عمل الجماعة الإرهابية في الظل.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تلك المخططات كاشفة لجماعة الدم والنار، وتوجهها المستمر نحو إحداث الفوضى والعنف عبر وسائل تخريبية وهادمة، واستهداف كافة مؤسسات الدولة، والانتقام من المصريين، الذين نبذوا أعمالهم وإرهابهم ووقفوا إلى جانب مؤسساتهم ودولتهم وقيادتهم السياسية.



وأكد مزيرق، أن تصدي أجهزة وزارة الداخلية لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، يعكس اليقظة الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني، والذي يعد حصنا منيعا ضد أي مخطط إرهابي خطير تُعد له حركة "حسم" الإخوانية المسلحة، موضحاً أن مصر لديها جهاز أمني قوي ومحترف وعلى درجة عالية من اليقظة والتدريب قادر على حماية الدولة المصرية ومواطنيها ليل نهار من أي مخاطر تحاك ضد الوطن.

وقال إن توقيت هذه العملية الأمنية الدقيقة، والعناصر الإرهابية التي تم رصدها ومواجهتها، يؤكدان حجم التهديدات التي لا تزال تحاك ضد مصر من الخارج، خاصة أن معركة الدولة مع الإرهاب لم تنتهِ بعد، لكنها تُدار بكفاءة عالية ويقظة لا تهدأ من قبل رجال الأمن الوطني، وهو ما يتطلب من الجميع دعم مؤسسات الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، في معركتها الحاسمة ضد الإرهاب، لأن الوعي بمخاطر الشائعات والنقد غير المبرر، وتماسك الجبهة الداخلية، يُعدان الحصن المنيع الذي يُفشل أي محاولات للنيل من استقرار الوطن وتقدمه، مشيدًا بمشاركة الشعب في هذه المعركة الفكرية والأمنية، مؤكدا أنها الضمانة الأساسية للحفاظ على أمن مصر ومستقبلها.

وأوضح، أن الأجهزة الأمنية المصرية تقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الدولة المصرية، خاصة أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى الوطنية مزيدا من التكاتف والوعي في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف الوطن، سواء كانت إشاعات مغرضة كاذبة أو عبر منصات التحريض الإعلامي الإرهابية التي تبث من الخارج.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن استمرار الجماعات الإرهابية المتطرفة في النشاط وخاصة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يؤكد أن هدفهم الدائم هو التخريب وتعطيل المسيرة السياسية والديمقراطية لمصر، وهو ما يستوجب على المصريين اليقظة ودحض كافة المخططات عن طريق الإصرار علي المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة بالحضور والتصويت واستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وسقوط شهيد من المواطنين وإصابة أحد الضباط في هذه المواجهة يمثلان تضحيتين جديدتين في سجل الشرف الوطني، ودليل على أن حماية الوطن مسئولية يتشاركها الجميع، وأن الشعب المصري يقف بكامل وعيه خلف أجهزته ومؤسساته.

واختتم حديثه بالقول: «لعل تلك المخططات كاشفة أيضا للتوجه الوطني لقيادتنا السياسية ودولتنا المصرية التي يحاول المغرضون استهداف كل منحزاتها، وكاشفة كذلك للمخططات الشيطانية التي يرسمها البعض لنا ما يعزز من دعمنا المطلق لدولتنا المصرية وقيادتنا السياسية ومؤسسات دولتنا الكبيرة.