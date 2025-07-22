ريال مدريد: خط الدفاع على المحك... هل يرحل ألابا ويبقى روديجر؟

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني قرارات هامة بشأن مستقبل مدافعيه أنطونيو روديجر وديفيد ألابا، اللذين تنتهي عقودهما في صيف 2026.

يأتي ذلك في ظل التغييرات التي طرأت على الفريق، بما في ذلك التعاقدات الجديدة (ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو) وتولي تشابي ألونسو مهام المدير الفني خلفًا لكارلو أنشيلوتي.

سيخضع مستقبل روديجر لتقييم دقيق بناءً على مستواه الفني في الموسم الجديد. فقد عانى المدافع الألماني من مشاكل مزمنة في الركبة خلال موسم 2024-2025، وخضع لعملية جراحية أبعدته شهرين، ثم عاد للمشاركة في كأس العالم للأندية بأداء غير مقنع.

تُشير التقارير إلى معاناته من التهاب المفاصل، مما يثير قلق الجهاز الطبي. ورغم مناقشة تمديد عقده لعام إضافي، قررت الإدارة تأجيل الحسم لحين تقييم أدائه بعد تعافيه الكامل.

على النقيض، يبدو أن ريال مدريد لا ينوي تقديم عرض تجديد للمدافع النمساوي ديفيد ألابا. بل قد يكون النادي منفتحًا على رحيله في حال وصول عرض مناسب وموافقته. يعاني ألابا، الذي يُعد من أصحاب الرواتب المرتفعة، من سجل إصابات متكررة، أبرزها تمزق في الرباط الصليبي وانتكاسات لاحقة. هذه الإصابات أثرت على تواجده الأساسي، ليصبح متراجعًا في قائمة خيارات الدفاع خلف إيدير ميليتاو، روديجر، دين هويسن، وراؤول أسينسيو.