مصممة إطلالة محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا: لم أنشغل بالجدل

علقت مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا على الجدل الذي أُثير بشأن إطلالة الفنان محمد رمضان في مهرجان «كوتشيلا» العالمي، والتي كانت من تصميمها.

وقالت في حوارها على قناة “ إكسترا نيوز”، :" لم أنشغل بالجدل الذي أُثير حول الإطلالة، وكان تركيزي منصبًا على العمل وإنجازه بأفضل صورة ممكنة.

وأضافت تمرازا، «خلال فترة المهرجان، كنت أعمل بكثافة، وتلقيت العديد من الرسائل حول ما أُثير على مواقع التواصل، لكنني لم أرد، لأن تركيزي كان منصبًا على المشروع، حين تتعاملين مع حدث عالمي مثل كوتشيلا، يجب أن تجري بحثًا دقيقًا، وهو ما قمنا به بالفعل، واخترنا الإطلالة بعناية، وصممناها بالتنسيق مع محمد رمضان وفريقه، وكل شيء تم باحتراف».

وأضافت: «الناس دائمًا مختلفة، وهذا طبيعي، أحد أساتذتي في الجامعة اتصل بي ليطمئن عليّ، وقال لي: إذا كان الناس لا تتفق حتى على الطعام، فمن الطبيعي أن يختلفوا على الأزياء، وأنا لا أتابع التعليقات، لكنني أؤمن بالتعلُّم من كل تجربة».

وأوضحت تمرازا بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالتصميم، قائلة: «العقد الداخلي (التشوكر) كان مصنوعًا من جنيه مصري، ويمكن تعديله حسب المقاس، هذه من مهام الستايلست، أما دوري كمصممة فهو تصميم الإطلالة بالكامل من حيث الشكل، والجودة، والمقاس، والتشطيب النهائي».

واختتمت حديثها بالإشارة إلى إنجاز مهم في مسيرتها، قائلة: «بعد مهرجان كوتشيلا، أجريت حوارًا مع مجلة بريتيش فوج، وهو من أهم اللقاءات في مشواري، لأنه يُعد أول حوار في تاريخ المجلة مع علامة أزياء مصرية»