شريف عبد الفضيل: الأهلي محتاج مدافع ببطولات.. وياسين مش كفاية لوحده

أشاد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، بطريقة تعامل إدارة النادي مع ملف وسام أبو علي، مؤكدًا أن رحيله مقابل مبلغ مالي كبير يُعد نجاحًا إداريًا يُحسب لمجلس الإدارة، مشددًا على أن الأهلي "لا يقف على أي لاعب".

وقال عبد الفضيل خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 1: "الأهلي فقد هدافه وسام أبو علي، لكن بمقابل مالي كبير، وده نجاح لإدارة النادي. الأهلي عمره ما هيقف على لاعب، ولا الزمالك كمان، لأن النادي دايمًا هو الأقوى، ومفيش لاعب يقدر يعلي عليه".

وتحدث عبد الفضيل عن العناصر الهجومية في الفريق، قائلًا: "الفريق عنده مهاجمين مميزين، سواء جراديشار أو محمد شريف، والاتنين عندهم قدرات فنية وبدنية عالية. لكن من وجهة نظري، جراديشار محتاج ياخد فرصة، وهو لاعب ممتاز ومتأسس بشكل كويس، وأفضّل الدفع به أساسيًا بدلًا من محمد شريف".

وأشار عبد الفضيل إلى أن الأهلي لا يحتفظ بأي لاعب "غصب عنه"، مؤكدًا أن رحيل وسام أبو علي كان متوقعًا منذ فترة: "قولنا قبل كأس العالم إن وسام هتجيله عروض، لكن النادي هو اللي بيحدد موقفه لأن عقد اللاعب كان ساري، والقرار في يد الأهلي".

وعلق عبد الفضيل على أزمة أحمد فتوح قائلًا: "لا يجوز لمدير الكرة أن يسمح لأي لاعب بمغادرة المعسكر دون الرجوع للمدير الفني، لازم يكون في احترام للتسلسل والقرارات الفنية".

وعن احتياجات الأهلي الدفاعية، اختتم عبد الفضيل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعاقد مع مدافع قوي، قائلًا: "ياسين مرعي لاعب جيد، لكن الأهلي محتاج مدافع سوبر عنده خبرات بطولات ومشاركات كبيرة، خصوصًا في ظل المنافسات القوية اللي هيدخل فيها الفريق الفترة الجاية".