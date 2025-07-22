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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صانعة محتوى تثير الجدل وتسيء إلى جهة حكومية لزيادة المشاهدات| القصة الكاملة

صانعة محتوى تثير الجدل وتسيء إلى جهة حكومية لزيادة المشاهدات | القصة الكاملة
صانعة محتوى تثير الجدل وتسيء إلى جهة حكومية لزيادة المشاهدات | القصة الكاملة
إسلام دياب

بثت صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تضمنت عبارات تشهير وإساءة لعدد من المسئولين بإحدى الجهات الحكومية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. 

وفي هذا التقرير نوضح القصة الكاملة للمتهمة. 

رصد الفيديوهات 

كشفت جهود وزارة الداخلية ملابسات البلاغ المُقدم من موظف بإحدى الجهات الحكومية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، أبلغ بتضرره من نشر صانعة المحتوى لمقاطع تتضمن إساءات لجهة عمله.

القبض على المتهمة 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى، لقيامها ببث مقاطع فيديو عبر قناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات تشهير وإساءة لعدد من المسئولين بإحدى الجهات الحكومية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

اعترافات المتهمة 

بعد فحص البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمة وضبطها، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بهدف جذب التفاعل وزيادة عدد المشاهدات على منصاتها الإلكترونية.

التحقيق مع المتهمة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جهة حكومية زيادة المشاهدات القصة الكاملة صانعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي

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