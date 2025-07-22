القبض على سيدة تدير صفحات تروج لأعمال منافية على مواقع التواصل الاجتماعى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الترويج للأعمال المنافية للآداب وإمعاناً فى ذلك قامت بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء سيدات وهمية وإستخدامها فى الإعلان عن نشاطها الإجرامى وعقب الإيقاع بهم تطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ مالية مختلفة تحت زعم مقابلتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول"بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.