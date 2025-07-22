في الوقت الذي يتزايد فيه استخدام التحاليل للكشف عن تعاطي المخدرات في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وحتى داخل الأسرة، يتساءل كثيرون هل تدخين السجائر تظهر فى التحاليل؟

هذا السؤال يعتبر شائعا ومصدر قلق لدى البعض، خاصة الشباب، وللإجابة عنه توضح أخصائي التحاليل سارة سلامة، الفارق العلمي بين التدخين العادي وتعاطي المخدرات، وتأثير كلٍ منهما على نتائج التحاليل.

الفرق بين السيجارة العادية والأخري

تشير سلامة إلى أن السيجارة العادية، التي تحتوي على التبغ فقط، لا تظهر في تحليل المخدرات، لأن التحليل مصمم لاكتشاف مواد معينة مثل:

الحشيش

الكوكايين

الأفيون

الأمفيتامينات والمنشطات

وبالتالي فإن مجرد تدخين سيجارة عادية حتى ولو كان الشخص مدخنًا شرهًا لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات.

متى تكون السيجارة سببًا في إيجابية التحليل؟

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟.. طبيبة توضح الحقيقة كاملة

تضيف الطبيبة أن المشكلة تبدأ عندما لا تكون السيجارة عادية، بل مخلوطة بمواد مخدرة مثل الحشيش أو غيره من المواد المؤثرة على الجهاز العصبي، وهي ما يُعرف بين المتعاطين بـ الجوينت أو السيجارة المحشوة، وهذه تظهر في التحليل بوضوح شديد، حتى لو كانت لمرة واحدة فقط.

تحليل الحشيش ماذا يظهر ومتى؟

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟.. طبيبة توضح الحقيقة كاملة

تشير الطبيبة إلى أن مادة THC، وهي المركب الفعال في الحشيش، يمكن أن تبقى في الجسم لعدة أيام أو حتى أسابيع حسب:

كمية التعاطي

مدة الاستمرار

معدل الحرق والوزن

نوع التحليل بول دم شعر لعاب

على سبيل المثال

إذا تم تعاطي الحشيش لمرة واحدة فقط، قد يظهر في تحليل البول لمدة من 3 إلى 5 أيام.

أما إذا كان الشخص يتعاطاه بانتظام، فقد تبقى آثاره لأكثر من 20 يومًا.

ماذا عن التدخين السلبي؟

يؤكد بعض الباحثين أن الوجود في بيئة بها حشيش لفترة قصيرة قد يسبب دخول نسبة ضئيلة جدًا من THC إلى الجسم، لكنها غالبًا لا تكون كافية لإيجابية التحليل. ولكن عند الجلوس لساعات في مكان مغلق مع متعاطين، خاصة مع ضعف التهوية، قد يؤدي ذلك إلى ظهور آثار طفيفة.

نصيحة الطبيبة

توجه سلامة نصيحة واضحة لكل من يخضع لتحليل المخدرات:لا داعي للقلق من السيجارة العادية، لكن يجب الحذر من تدخين أي سيجارة غير معلومة المصدر أو قبول سجائر من غرباء، فقد تكون مخلوطة بمواد مخدرة دون علمك.