السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة مستجدات أعمال نقل خط الغاز ضمن مشروع كوبري الشاملة على الإبراهيمية

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، اليوم اجتماعًا بحضور مسئولي التخطيط العمراني والشئون المالية والقانونية والحسابات، و ممثلي شركة الغاز، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي والمالي لأعمال نقل خط الغاز المتقاطع مع مسار كوبري الشاملة الجاري تنفيذه أعلى ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام المساعد الجهود الجارية لتنسيق الإجراءات الفنية والمالية اللازمة لضمان سرعة إنجاز أعمال نقل الخط بما يحقق التوافق مع الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع، الذي يُعد من المشروعات الحيوية لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور بالمدينة، حيث تم بحث سبل تذليل المعوقات ومتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة المقترحات المطروحة لتسريع وتيرة الأعمال ودخول المشروع الخدمة.