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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قدرة شحن جبارة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هواتف أوبو
هواتف أوبو
لمياء الياسين

كشفت شركة Oppo أمس عن سلسلة هواتفها الذكية Oppo K13 Turbo في الصين. 

و يتميز هاتف K13 Turbo بمعالج Dimensity 8450، يأتي هاتف K13 Turbo Pro بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 الأقوى

 ويعد من أبرز مميزات هذه السلسلة أن كلا الجهازين مزودان بمراوح تبريد مدمجة للحفاظ على الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة وتشير الشائعات إلى أن Oppo قد تُطلق قريبًا سلسلة هواتف K13 Turbo في الأسواق العالمية. ويدعم هذا الطرح ظهور نسختين عالميتين من كلا الهاتفين على منصة Geekbench.

سلسلة هواتف Oppo K13 Turbo العالمية 
 

تكشف لقطات الشاشة التي نشرتها التسريبات عن ظهور هاتفين ذكيين من Oppo، يحملان أرقام الطراز CPH2731 وCPH2761، على منصة Geekbench. يأتي الطراز CPH2731 مزودًا بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، بينما يأتي الطراز CPH2761 مزودًا بمعالج Dimensity 8450 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت. يعمل كلا الجهازين بنظام التشغيل Android 15.

هاتفا Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro 

يتميز هاتفا Oppo K13 Turbo و  K13 Turbo Pro بشاشة OLED LTPS مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

يأتي كلا الطرازين مزودان ببطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط وتقنية الشحن السريع.

 أما عن ميزات التصوير، يأتي الهاتفان بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل للمستشعر الرئيسي و2 ميجابكسل للمستشعر الثانوي. يُحسّن إصدار Pro تجربة التصوير بفضل مثبت الصورة البصري (OIS) للمستشعر الرئيسي.

سلسلة Oppo K13 Turbo

من حيث التصميم، يتميز جهاز K13 Turbo Pro بإضاءة RGB حول مروحة التبريد المدمجة، بينما يأتي الطراز القياسي مزودًا بإضاءة فلورية تتوهج في الظلام. وبينما لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن بشأن الأسواق العالمية التي ستستقبل سلسلة K13 Turbo، زعم المُسرب أن كلا الطرازين سيُطلقان في الهند قريبًا.

هاتف K13 Turbo الجيل الرابع هاتف K13 Turbo Pro الشحن السريع الأسواق العالمية

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