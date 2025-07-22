مي حسن محمد حسن تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية علمي علوم

في إنجاز مشرف يعكس ثمرة الجد والاجتهاد، حصدت الطالبة مي حسن محمد حسن، ابنة مدينة الغردقة، المركز الثالث على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2025. تدرس مي بمدرسة حامد جوهر المتميزة لغات، وقد تفوقت على نفسها وواجهت التحديات بعزيمة لا تلين، لتثبت أن الإصرار والطموح قادران على تحقيق المستحيل.

وفي أول تصريح لها عقب إعلان النتيجة، أعربت مي عن سعادتها قائلة:

"الحمد لله على هذا الإنجاز. شعرت أن كل لحظة تعب وسهر مرت بي قد تُوّجت بهذه اللحظة التي لن أنساها طوال حياتي."

وأكدت أن تنظيم الوقت والتركيز كانا مفتاحي النجاح، مشيرة إلى أن دعم أسرتها ومدرسيها كان له بالغ الأثر في رحلتها الدراسية.

"أسرتي كانت سندي الحقيقي، ومدرستي وفرت لي بيئة تعليمية رائعة، وأنا ممتنة لكل من آمن بي ووقف بجانبي."

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت مي أنها تطمح إلى دراسة الطب لخدمة المجتمع، قائلة:

"أتمنى أن ألتحق بكلية الطب لأحقق حلمي وأساعد الناس، وأرد الجميل لبلدي وأهلي."

واختتمت مي رسالتها إلى زملائها الطلاب:

"ثقوا في أنفسكم، واعتمدوا على مجهودكم، فالإصرار والنية الصادقة يفتحان أبواب التوفيق."