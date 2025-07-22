والدة الأولى على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي: بنتي عندها توحد

كشفت والدة ياسمين وليد الحاصلة على المركز الأول شعبة الرياضيات - الدمج التعليمي بالثانوية العامة، تفاصيل تفوق ابنتها الدراسي.



وقالت والدة ياسمين وليد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" كنت خايفة من فكرة الدمج وابنتي عندها توحد والتواصل مع الناس صعب للغاية".

وتابعت :" اكتشتف أنه هناك اهتمام كبير بطلاب الدمج التعليمي ومشواري مع ابنتي في الثانوية العامة كان صعب لكن الحمد لله ".

وتابعت والدة ياسمين وليد :" كنت متخوفة من الثانوية العامة لكن أشكر المدرسة ودورها في مساعدة ابنتي في دراستها ".

وأكملت :" أتمنى ان تجد ابنتي المجال الذي تتفوق فيه بعد مرحلة الثانوية العامة ".

