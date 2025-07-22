لم أكن أتوقع وجودي ضمن الأوائل.. المركز الثاني علمي علوم: كنت بخلص دروسي يوم بيوم

أكدت الطالبة مريم إبراهيم حامد، الحاصلة على المركز الثاني في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، أنها من محافظة المنوفية، وتحديدًا من مركز شبين الكوم، مشيرة إلى أن منزلها شهد أجواء احتفالية كبيرة من أقاربها وأصدقائها فور الإعلان عن النتيجة.



وقالت “مريم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”،: "عرفت النتيجة من حوالي ساعتين، وماكنتش متوقعة أبدًا إني هحقق المركز ده"، مشددة على أنها كانت تبذل مجهودًا كبيرًا في المذاكرة، لكنها لم تضع في اعتبارها أن تكون من بين أوائل الجمهورية.

وأضافت: "كنت بذاكر كل يوم، لكن ماكنتش بحسب عدد ساعات المذاكرة، كنت بركّز على إني أخلص كل اللي ورايا يوم بيوم، وأنجز كل الواجبات المطلوبة مني باستمرار"، موضحة أنها حققت مجموع 317.5 من 320، وأعربت عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الفضل فيه يرجع إلى دعم أسرتها واجتهادها والتزامها طوال العام.