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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفواكه اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 في الأسواق

أسعار الفواكه اليوم
أسعار الفواكه اليوم
البهى عمرو

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار الفواكه اليوم، الأربعاء 23 يوليو 2025، في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الأسعار تختلف يومًا عن الآخر، وإن البرنامج يقوم بعمل رصد يومي للأسعار في أكثر من منطقة.

وأكد صاحب محل فاكهة، أن سعر البلح الآن مرتفع ويسجل 120 جنيها للكيلو، وأن البرتقال يسجل 30 جنيها، وأن سعر المانجو يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، وكل مواطن يحب نوعا مختلفا عن الثاني.

وأضاف أن التفاح المستورد يتراوح سعره من 100 لـ150 جنيها، والتفاح البلدي بـ50 جنيها، والعنب بـ 40 و50 و60 جنيها، والبطيخ في مرحلته الأخيرة وسعر الواحدة 100 جنيه. 

أسعار الفواكه الفواكه الإعلامية نهاد سمير صدى البلد

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