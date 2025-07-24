قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل غدا آخر يوم في محرم 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط
خطوة مهمة وشرف.. ماذا قال عبدالله السعيد عن تجديد عقده مع الزمالك؟
تريقة وسخرية واستهزاء.. شوبير: هناك حملة ضد هذا الثنائي بالأهلي
البوسة مش جريمة.. مواجهة ساخنة بين راغب علامة ومصطفى كامل
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟
أذكار قبل النوم .. سورة قرآنية تعتقك من نار جهنم ولا يعرفها كثيرون
رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة
ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث
علاء نبيل: الاحتراف يبدأ من أوروبا .. وأنديتنا تفتقر للمنظومة المتكاملة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025: قدّر مشاعر الحبيب

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025

حافظ على نجاح علاقتك العاطفية، وتأكد من تلبية متطلباتك المهنية قد تواجه اليوم مشاكل مالية، لكن صحتك ستكون في صفك.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

 سيرغب الحبيب في وجودك ويقضيان وقتًا أطول معًا قدّر مشاعر الحبيب، وهذا سيجلب السعادة مارسا أنشطةً تُحبانها، فهذا سيُعزز الرابطة. قد تواجه بعض النساء من مواليد برج العذراء صعوبة في الحصول على موافقة والديهن على العلاقة، لكن الأمور ستُحل سريعًا.. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

حافظ على التوازن بين حياتك العملية والشخصية، مما يُساعدك على السيطرة على التوتر. احرص على الحفاظ على لياقتك البدنية من خلال ممارسة الرياضة أو ممارسة اليوجا. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 قد يواجه رواد الأعمال مشاكل مع شركاء العمل في النصف الثاني من اليوم، لكن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح في وقتٍ أقرب. كما سينجح بعض المهنيين في خططهم للانتقال إلى الخارج.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

قد تسدد قرضًا، وتنجح في شراء أجهزة إلكترونية. بادر بحل نزاع مالي عائلي. سيجمع رجال الأعمال الأموال من خلال مروجين، مما سيساعد في توسيع نطاق التجارة إلى آفاق جديدة. 

العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شاب غرقا بإحدى الترع في الدقهلية

صورة موضوعية

استمرار حملات الغردقة الخضراء لتكريس الوعي البيئي في الأحياء والمحال التجارية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: الرد على 99.3% من شكاوى المواطنين وحلها جميعًا

بالصور

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد