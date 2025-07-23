رؤساء اللجان النوعية بالنواب يروون ذكرياتهم مع الثانوية العامة.. ويكشفون أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل المصري

أبو شقة: كنت من الأوائل في الثانوية العامة.. وترتيبي كان الـ22

مع إعلان نتيجة الثانوية..رئيس مشروعات النواب: الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات تخصصات مطلوبة لسوق العمل

مع إعلان نتيجة الثانوية.. وكيل موازنة النواب: الحاسب الآلي من أهم التخصصات المطلوبة لسوق العمل

لطلاب الثانوية..برلماني: مجال التكنولوجيا من أهم التخصصات المطلوبة بسوق العمل



كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن ذكرياتهم في الثانوية العامة ، كما قدموا روشتة برلمانية بشأن التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري.

في البداية كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن ذكرياته فى الثانوية العامة.

وقال "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مراحل التعليم كانت تقسم إلى سنتين أولى ولم تكن هناك حضانة، ثم المرحلة الابتدائية 4 سنوات، ثم المرحلة التوجيهية وهى الثانوية العامة الآن، وكانت مدة الدراسة فيها 5 سنوات، ولم تظهر فى هذه الفترة المرحلة الإعدادية، والتى ظهرت بعد ذلك.

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ أنه حصل على شهادة التوجيهية "الثانوية العامة الآن" من مدرسة أسيوط الثانوية عام 1955، وكانت تضم أقسام علمى رياضة وعلمى علوم وأدبى، مشيرا إلى أنه كان قسم أدبى.

وأشار إلى أن مجموعه فى الثانوية العامة كان 86%، وكان ترتيبه الـ22 من أوائل التوجيهية "الثانوية العامة الآن" على القطر المصرى آنذاك، مؤكدا أنه حينما حصل على شهادة الثانوية كانت أول مرة يتم فتح مكتب التنسيق، حيث التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة بعد حصوله على هذا المجموع الضخم.

وأوضح أن من كان يحصل على مجموع 70% فى شهادة التوجيهية "الثانوية العامة الآن" يعتبر بطلا، مشيرا إلى أنه التحق بكلية الحقوق نظرا لحبه للقانون، ولأنه كان ينتمى إلى عائلة قانونية.

واختتم: “كنت أحب مادة التاريخ جدا، وحصلت فى مادة التاريخ على 48 درجة من 50 درجة فى شهادة التوجيهية”، لافتا إلى أن من كان يحصل على 35 درجة فى مادة التاريخ يكون بطلا.

مراكز التكنولوجيا

وقال النائب محمد كمال مرعي ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن المجالات المطلوبة في سوق العمل ، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة .

وأكد أننا فى مصر فى حاجة إلى تخصصات مطلوبة لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة حيث أصبح توجها عالميا فى إطار سياسة الدولة.

وأشار مرعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى إنه حينما يكون لدينا شباب مؤهل فنيا ولديه مهارات سيكون لدينا منتج جيد مما سيساهم فى تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أن هناك أيضا فى مجال التعليم تخصصات مطلوبة لسوق العمل فى مراكز التكنولوجيا بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة ، هناك عددًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصرية فى الوقت الحالى، مما يفتح مجالات كبيرة لتوفير فرص عمل.

مجال المصانع

وأشار "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من التخصصات المطلوبة فى سوق العمل المصرى، الحاصلين على دراسات عليا بعد البكالوريوس، حيث إنه يكون عليهم طلب كبير، بالإضافة إلى خريج التعليم قبل الجامعي من دبلومات الصنايع الفنية، خاصة الذين لديهم تخصص فى مجال المصانع.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا سنجد أيضًا من أهم هذه التخصصات المطلوبة سنجد مجال الحاسب الآلى والتخصصات المرتبطة بالاتصالات، بالإضافة إلى بعض أقسام كليات الهندسة وكليات التجارة.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه مع إعلان نتيجة الثانوية العامة فإن التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري فى الوقت الحالى تتركز فى التخصصات التكنولوجية، حيث ظهر الاحتياج إليها بشكل كبير جدا بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر أقسام لديها محدودة فى التكنولوجيا.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سوق العمل أصبح مرتبطا فى الوقت الحالى بدراسات تكنولوجية، إلا أننا مازلنا ندرس بطرق تقليدية فى الجامعات، كما أن الجامعات التكنولوجية مازالت فى البداية ونحتاج إلى زيادة عددها خلال الفترة القادمة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا لدينا نقصا شديدا فى كليات الطب، حيث إننا لم نضف كليات طب جديدة، مشيرا إلى أن سبب أزمة نقص الأطباء فى مصر هو عملهم فى الخارج، مما جعل عدد الصيادلة فى مصر أكبر من عدد الأطباء.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. وفقًا لنتائج 2024

استنادًا إلى الحدود الدنيا التي تم إعلانها في تنسيق الجامعات 2024، نستعرض المؤشرات الاسترشادية لتنسيق الجامعات 2025:

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل بالأرقام

بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2024 حوالي 113,200 طالب وطالبة، وتوزعت النسب على النحو التالي:

الشعبة الحد الأدنى بالدرجات النسبة المئوية عدد الطلاب علمي علوم 371 درجة فأكثر 90.48% فأكثر 23,850 علمي رياضة 357 درجة فأكثر 87.07% فأكثر 15,355 أدبي 280 درجة فأكثر 68.29% فأكثر 73,995

خطوات معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، واستخدام بياناتهم الرسمية.

https://www.tansik.digital.gov.eg/

كما يُنصح بالاطلاع على تنسيق العام الماضي، مع وضع فروق طفيفة في الاعتبار ناتجة عن نسب النجاح وتوزيع المجاميع هذا العام.