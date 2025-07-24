قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025
مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه
خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات
3 ذنوب تُهلك صاحبها ولا تغتفر.. احذر الوقوع فيها
إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى
مفيش حد مبيغلطش.. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الشناوي
ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%
7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل محلية النواب: قمنا بزيارات ميدانية للمحافظات خلال 5 سنوات وحل المشاكل على أرض الواقع

النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال عملها 5 سنوات.

وأشارت عزت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قامت بعمل زيارات ميدانية للمحافظات وقامت بحل المشاكل على أرض الواقع ، وناقشت العديد من القوانين وقامت بقياس الأثر التشريعي لها.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أشاد بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،و الزيارات الميدانية التي قامت بها والقوانين والإتفاقيات التي كان لها مجهود فيها.

واختتم: أداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كان الأول على مستوى اللجان النوعية بمجلس النواب ، من حيث عدد الجلسات وطلبات الإحاطة التي ناقشناها خلال 5 سنوات.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب القوانين زيارات ميدانية رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية خلال FRA Fintech Forum 2025

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمصر باليابان

أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك

الجمارك: مجتمع الأعمال شريكًا أصيلًا في تحسين الأداء الجمركي

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد