وكيل محلية النواب: قمنا بزيارات ميدانية للمحافظات خلال 5 سنوات وحل المشاكل على أرض الواقع

قال النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال عملها 5 سنوات.

وأشارت عزت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قامت بعمل زيارات ميدانية للمحافظات وقامت بحل المشاكل على أرض الواقع ، وناقشت العديد من القوانين وقامت بقياس الأثر التشريعي لها.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أشاد بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،و الزيارات الميدانية التي قامت بها والقوانين والإتفاقيات التي كان لها مجهود فيها.

واختتم: أداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كان الأول على مستوى اللجان النوعية بمجلس النواب ، من حيث عدد الجلسات وطلبات الإحاطة التي ناقشناها خلال 5 سنوات.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.