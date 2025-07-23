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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء أكبر مصنع صيني لزجاج الألواح الشمسية في منطقة السخنة

استثمارات مرتقبة بـ 685 مليون دولار على عدة مراحل..
استثمارات مرتقبة بـ 685 مليون دولار على عدة مراحل..
محمد الغزاوى

توجه وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة،  لمقاطعة "جيشيانج-Zhejiang" الصينية، في ثالث أيام جولته بالصين، للترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة، خاصةً صناعة السيارات، وقطع الغيار، والصناعات المكملة والمغذية لقطاع الطاقة الخضراء، وذلك بهدف توطين الصناعة بتلك القطاعات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية للخارج.

واستهل وفد اقتصادية قناة السويس ثالث أيام جولته بالتوجه لمدينة نينجهاي-Ninghai التابعة لمقاطعة "جيشيانج-Zhejiang" الصينية؛ وذلك لزيارة مقر مجموعة "كيبينج-KIBING Group" إحدى القلاع العالمية لصناعة الزجاج؛ حيث تعد ثاني أكبر مصنعي الزجاج المسطح عالميًّا، كما تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج الزجاج المستخدم لصناعة الألواح الشمسية عالميًّا، وتقوم كذلك بتصنيع الزجاج للاستخدامات الطبية.

وخلال الجولة وليد جمال الدين، أن شركة "كيبينج" بصدد التعاون مع اقتصادية قناة السويس لإنشاء أكبر مصنع لزجاج الألواح الشمسية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، على مساحة إجمالية متوقعة تبلغ 800 ألف م2، وتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 685 مليون دولار على عدة مراحل، كما يتيح المصنع عقب انتهاء الإنشاء والتشغيل نحو 3000 فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يقوم المصنع بتصدير نسبة 80% من الإنتاج للخارج خاصةً للأسواق الأوروبية والأمريكية، وتُخصَّص نسبة 20% للسوق المحلي، مع إمكانية زيادة النسبة المخصصة للسوق المحلي وفقًا للاحتياجات المطلوبة، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يقوم مصنع "كيبينج" باستخدام رمال السليكا في عملية التشغيل

استثمارات مرتقبة بـ 685 مليون دولار على عدة مراحل..

وأكد  أن منتجات هذه الشركة تكتسب أهميَّةً خاصة؛ نظرًا لمساهمتها في توطين كافة منتجات الطاقة الخضراء، وأوضح كذلك أنه جارٍ التنسيق بين الهيئة و كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن توفير احتياجات الشركة من الطاقة، ومتطلبات البنية التحتية.

فيما توجه الوفد لمدينة نينجبو-Ningbo، بذات المقاطعة؛ وذلك للقيام بجولة ميدانية بمصنع "لينك آند كو-Lynk & Co" أحد مصانع "شركة جيشيانج جيلي القابضة-Zhejiang Geely Holding"، والذي ينتج سيارات بالشراكة بين فولفو السويدية وجيلي الصينية، وقد جاءت جولة وفد اقتصادية قناة السويس في ضوء استهداف الهيئة لتوطين صناعة السيارات، وبهدف التعرف على التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات، بالإضافة للوصول لتصور شامل لكافة الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات المماثلة من طاقة ومرافق ومساحة وحجم عمالة وغيرها.

وفي ختام فعاليات اليوم الثالث للجولة بمقاطعة جيشيانج الصينية، شارك وفد اقتصادية قناة السويس بمائدة مستديرة، نظمها مكتب الشؤون الخارجية لبلدية حكومة نينجبو، ويمثله يي كيجون، مدير عام التعاون الدولي بأوروبا وإفريقيا، والسيد/ شاو شوانج، نائب المدير العام للتعاون الدولي بأوروبا وإفريقيا، و جياو شوانجلين، نائب المدير العام؛ وقد شهدت المائدة المستديرة حضورًا مكثَّفًا من 6 شركات تمثل كبار مصنعي قطع غيار السيارات بالصين، وهي شركات: ("Joyson للإلكترونيات ونظم الأمان والشاشات"، ومجموعة "Minth لقطع غيار السيارات الهيكلية" كالبطاريات والمكونات البلاستيكية وغيرها، وتتواجد بالولايات المتحدة والمكسيك واليابان وألمانيا، ومجموعة "Tuopu لقطع الغيار"، و"Jifeng المحدودة لقطع غيار السيارات" وتنتج المقاعد والمكونات الداخلية، و"Ruitai لنظم التعليق والتوجيه"، و"Wuhan لصناعة السيارات")؛ وذلك لمناقشة توطين صناعة قطع غيار السيارات داخل الهيئة؛ لما تمثله من ركيزة أساسية كمدخلات إنتاج لصناعة السيارات.
 

وخلال فعاليات المائدة المستديرة، قدم  وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا حول أبرز مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومزاياها التنافسية، سواءً على صعيد الموقع الجغرافي الاستراتيجي، أو التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، والتي تمكن المستثمرين من النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة المصرية بجعل مصر قاعدة عالمية لصناعة السيارات خاصةً الكهربائية.

السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس الموانئ السيارات

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