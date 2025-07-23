محافظ الوادي الجديد: تسليم محطة الخير والنماء لشركة مياه الشرب.. وخطة زمنية لباقي المحطات

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية الخير والنماء بمركز بلاط استعدادًا للتشغيل دخول الخدمة، ضمن ١٤ محطة مستهدف تسليمها من الهيئة القومية لمياه الشرب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بعد إجراء اختبارات التشغيل التجريبي.

وأكد الزملوط إلى أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات، مشيرًا إلى أنه جاري تسليم محطة قرية بولاق خلال الفترة القادمة على أن يتم تسليم باقي المحطات المتبقية تباعًا بالتنسيق بين الهيئة والشركة.