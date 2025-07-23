مانشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة مميزة.. مبيومو يرتدي القميص الأحمر حتى 2030

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تعاقده رسميًا مع الجناح الكاميروني بريان مبيومو، قادمًا من برينتفورد، في خطوة يُنظر إليها على أنها واحدة من أبرز التحركات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي ضمن خطة إعادة بناء الفريق تحت إشراف المدير الفني روبن أموريم.

اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عامًا وقّع عقدًا طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2030، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك بعد إتمام الاتفاق على البنود الشخصية والانتهاء من إجراءات القيد.

وبحسب ما أوردته شبكة "ترانسفير ماركت"، فإن قيمة الصفقة بلغت 75 مليون يورو، مع حوافز قد ترفع المبلغ إلى 82 مليونًا، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ النادي في مركز الجناح.

ويشكل انضمام مبيومو إلى مانشستر يونايتد دفعة هجومية قوية، خاصة في ظل تراجع أداء بعض العناصر في مركز الجناح خلال المواسم الماضية، مثل جادون سانشو وأنتوني.

ويتمتع اللاعب الكاميروني بقدرات مميزة في مركز الجناح الأيمن بفضل سرعته ومهارته في اللعب بالقدم اليسرى، ما يمنح "الشياطين الحمر" تنوعًا هجوميًا افتقدوه في السنوات الأخيرة.

المدرب روبن أموريم يراهن على مبيومو ليكون أحد مفاتيح اللعب في الخط الأمامي، إلى جانب الوافد البرازيلي ماتيوس كونيا، في ظل توجه الفريق نحو تشكيلات هجومية أكثر مرونة وتوازنًا.

أرقام مبيومو في الدوري الإنجليزي

أرقام مبيومو في الدوري الإنجليزي تُبرز قيمته الفنية؛ إذ سجل 42 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة خلال 136 مباراة مع برينتفورد. وظهر تأثيره جليًا خلال غياب إيفان توني، حيث تحمّل المسؤولية وارتفعت معدلاته التهديفية وصناعة الأهداف.

صفقة انتزعها يونايتد من منافسيه

يأتي نجاح مانشستر يونايتد في ضم مبيومو بعد منافسة شرسة مع أندية كبيرة على رأسها ليفربول وأرسنال، في مؤشر واضح على جدية الإدارة الجديدة في إعادة الفريق إلى سكة المنافسة، من خلال دعم المدرب أموريم بلاعبين قادرين على صناعة الفارق على أعلى مستوى.