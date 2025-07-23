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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
اسماء محمد

تعد متلازمة ما قبل الحيض من المشكلات المنتشرة بين السيدات بشكل كبير وتسبب متاعب صحية عديدة خلال الأسبوع الأخير قبل الدورة الشهرية.

ووفقا لما جاء في موقع primehealthdenver يعمل الزعفران على تقليل معظم أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

وتصف متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مجموعة من الأعراض الجسدية والعاطفية والنفسية التي تحدث قبل بدء فترة الحيض.

الحيض

تشير الدراسات إلى أنقد يساعد الزعفران في علاج أعراض الدورة الشهرية.

معظم النساء يعانين أعراض ما قبل الحيض أو الدورة الشهرية، مشتمل:

ألم الحوض

الانتفاخ

تشنج

تحسس الثديين قبل الحيض

تقلبات المزاج

التهيج

مشاكل النوم

مشاكل في التركيز

اكتئاب ما قبل الحيض

ظهور حب الشباب في الجلد

تغيرات الشهية

التغيرات الهرمونية

شاى الزعفران يحميك من أمراض منتشرة فى العصر الحالى

تُفضّل العديد من النساء العلاجات غير الدوائية لأعراض متلازمة ما قبل الحيض وقد يكون الزعفران وسيلة فعّالة لتقليل مدة وشدة أعراض متلازمة ما قبل الحيض ويعد الزعفران من الأعشاب القادرة على علاج هذه المشكلة.

الحيض متلازمة ما قبل الحيض أعراض متلازمة ماقبل الحيض الدورة الشهرية الاكتئاب الزعفران

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