رسميا.. السد القطري يعلن التعاقد مع فيرمينو

أعلن نادي السد القطري، اليوم، عن تعاقده مع البرازيلي روبرتو فيرمينو قادما من صفوف نادي أهلى جدة السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي السد القطري عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي أكس: "يعلن النادي عن التعاقد مع روبرتو فيرمينو قادمًا من صفوف الأهلى السعودى".

وكشفت تقارير صحفية سعودية، تفاصيل صفقة انتقال المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، من أهلي جدة إلى صفوف السد القطري، في واحدة من أبرز تحركات الميركاتو الصيفي الجاري في المنطقة العربية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة النادي الأهلي وافقت على رحيل اللاعب البرازيلي مقابل 30 مليون ريال سعودي، يحصل عليها النادي نظير انتقال اللاعب إلى بطل الدوري القطري، في صفقة نهائية تم الاتفاق على بنودها كافة.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير الموثوق في انتقالات اللاعبين، سبق وأشار إلى أن فيرمينو قرر خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، بعد موسم متقلب قضاه في جدة.

ويُعد فيرمينو ثالث المغادرين لصفوف أهلي جدة في صيف 2025، بعد انتقال عبد الكريم دارسي إلى الهلال، ورحيل الإسباني جابري فيجا إلى بورتو البرتغالي، ما يفتح الباب أمام تحركات مكثفة من الإدارة لتعويض الغيابات، خاصة في مركز صناعة اللعب.

ورغم خروجه من القائمة المحلية للفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي؛ فإن فيرمينو لعب دورًا كبيرًا في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وساهم في مشوار الفريق حتى النهاية، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.