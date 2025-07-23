قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب البرلمان: إطلاق الحضانات بالمساجد خطوة لبناء الإنسان وغرس القيم
محافظ قنا لـ وفد الكنيسة الإنجيلية: حريصون على فتح قنوات التواصل مع المؤسسات الدينية
البكالوريا المصرية تمنح الطلاب حرية اختيار المسار وتزيل عبء الفرصة الواحدة.. وزير التعليم يوضح
«دانا» تروي تفاصيل الاعتداء عليها في شبرا الخيمة: ضربوني بالطوب |فيديو
رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
ندى معوض تكشف لـ صدى البلد كواليس تجديد تعاقدها مع بيزييه الفرنسي وطموحاتها مع منتخب مصر
تفاصيل المواجهة الساخن بين راغب علامة ومصطفى كامل بشأن أزمة حفل الساحل
حق التصويت والتمثيل النقابي.. ضمانات قانونية لدمج ذوي الإعاقة
أستاذ اقتصاد : غزة تُواجه مجاعة مُمنهجة تُدار كسلاح حرب وسط صمت دولي
تكريمًا مستحقًا.. جمال شعبان عن جائزة الدولة لـ حسام موافي
إحالة واقعة اللوحات للنيابة العامة.. الأعلى للإعلام يقرر منع مها الصغير من الظهور لمدة 6 أشهر
اشتري نيسان قشقاي أوتوماتيك بـ 700 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين الجبهة الوطنية يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: مرشحونا معروفون.. ومش نازلين ببراشوت

السيد القصير
السيد القصير
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

وجه السيد القصير، الأمين العام لـ حزب الجبهة الوطنية، عددًا من الرسائل المهمة، مؤكدًا على الدعم الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وثقة الحزب في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الغربية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.


استهل القصير كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الوطنية المشرفة، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، رغم التحديات الإقليمية الجسيمة التي تمر بها المنطقة. وأشاد بدور الرئيس في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل في طليعة الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني.

ووجه القصير رسالة شكر واعتزاز لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، مشيدًا بيقظتها في التصدي للمخططات الإرهابية، وآخرها التصدي لمحاولة ذراع جماعة الإخوان الإرهابية "حركة حسم"، مؤكدًا أن تلك المؤسسات درع الوطن وسنده في مواجهة قوى الشر.

وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية هو السلاح الأقوى لمصر في ظل التحديات الراهنة، داعيًا إلى الالتفاف حول الوطن، والثقة في المؤسسات، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة. وشدد على أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، التي تعمل ليل نهار من أجل حماية الوطن والمواطن.

وخص القصير المواطنين برسالة قال فيها: "مصر تستحق أن نشارك جميعًا في العملية الانتخابية. انزل وشارك، صوتك يصنع الفارق، المشاركة واجب وطني وحق دستوري، ولا تترك غيرك يختار نيابة عنك، بل اختر من يمثل صوتك بحق."

وعن مرشحي حزب الجبهة الوطنية، قال القصير إن الحزب اختار مرشحيه للقائمة والفردي وفق معايير دقيقة وشفافة، مشيرًا إلى أن "مرشحينا منكم، يعيشون بينكم، مش نازلين ببراشوت، نثق فيهم وندعوكم لدعمهم، فهم صوتكم داخل المجلس."

وأوضح القصير أن حزب الجبهة هو حزب من يسعى لاستقرار حقيقي، ويساند الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ويؤمن بتوسيع المشاركة السياسية والحزبية للمرأة والشباب وذوي الهمم.

وأضاف: "هدفنا هو الدفاع عن الوطن والمواطن دون مزايدات أو شعارات، بل بالمشاركة والتفاهمات على أرضية وطنية مشتركة."

وختم القصير كلمته بدعوة المواطنين للحكم على أداء الحزب في المستقبل، مؤكدًا أن "حزب الجبهة قادم لصناعة الفارق، المواطن البسيط على رأس أولوياتنا، ونولي اهتمامًا خاصًا بالمصريين في الخارج، وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة."

وقال: "نؤمن أن العمل السياسي ليس حكرًا على أحد، بل حق لكل مخلص يحب هذا الوطن.. الوطن يتسع للجميع، والأمانة لا يحملها إلا المخلصون، ونحن نثق في مرشحينا وقدرتهم على حمل هذه الأمانة بكل إخلاص."

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والنائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وهما:
محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

حزب الجبهة الوطنية السيد القصير الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الجماهيري الحاشد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

خالد أبو بكر

على الهواء .. خالد أبو بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

الطفل أدم

آدم مات.. ماذا حدث في واقعة "طفل الجت سكى" بأحد شواطئ الساحل الشمالي؟

ترشيحاتنا

عيد القديس شربل

الكنيسة المارونية بمصر تحتفل بعيد القديس شربل

مريم

تعاني من التوحد وبطلة الجمهورية في الجري ورمي الجلة.. مريم تفوقت بالثانوية بـ 93% (فيديو)

محطات القطار الكهربائي

من السخنة لمطروح.. النقل تكشف أحدث تصوير لمشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع

بالصور

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

فيديو

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد