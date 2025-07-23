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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم عبدالفتاح: الأغنية تذهب إلى صاحبها الحقيقي مهما كانت الظروف

الشاعر والكاتب المسرحي إبراهيم عبدالفتاح
الشاعر والكاتب المسرحي إبراهيم عبدالفتاح
محمود محسن

قال الشاعر والكاتب المسرحي إبراهيم عبدالفتاح إن الأغنية دائمًا ما تصل إلى صاحبها الحقيقي، مهما كانت الظروف، مؤكدًا أنه اعتاد عند كتابة الأغاني ألا يضع فنانًا معينًا في ذهنه، خاصةً وأنه لا يكتب كثيرًا، بل يكتب فقط عندما يشعر بحالة وجدانية تستحق التعبير.

وأوضح عبدالفتاح، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن الأغنية العاطفية - على عكس الدرامية - لا تُكتب إلا إذا شعر داخليًا بمعنى جديد لا يجده في الأغاني الموجودة، مضيفًا: "لو لقيت الحالة موجودة في أغنية تانية، بدندنها مع نفسي وأطمن روحي بيها، لكن بكتب لما أحس إن المعنى ده مش موجود".

وأشار إلى أن الفنان الذي يمكن أن يؤدي الأغنية لا يكون في ذهنه أثناء الكتابة، لكنه قد يظهر في خياله خلال العمل على النص، موضحًا: "فيه أغنية لأنغام، كانت في الأصل معمولة لمها البدري، وأنغام صوت عظيم وجميل جدًا"، مضيفًا أن أغنية "مجنون بعشقك"، التي غناها أسامة الشريف، كانت في الأصل موجهة للفنان إيمان البحر درويش.

وروى عبدالفتاح موقفًا طريفًا وقع له مع الفنان الراحل علاء عبدالخالق، حيث علم ذات مرة أن الأخير يسجّل أغنية من كلماته في أحد الاستوديوهات، دون علمه، فقال ممازحًا: "قلت لهم بتسجلوا الأغنية وأنا عايش؟!"، ثم ذهب إلى الاستوديو وأبلغهم بأن الأغنية تم بيعها بالفعل، ما تسبب في انزعاج علاء عبدالخالق، لكنه وصفه بأنه "كان شخصًا رقيقًا وجميلاً"، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما عادت طيبة فيما بعد، وتصافحا وتصالحا.

إبراهيم عبدالفتاح الأغنية الأغنية العاطفية إيمان البحر درويش علاء عبدالخالق

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