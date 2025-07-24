على الهواء .. خالد أبو بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

اعتذر الإعلامي خالد أبو بكر عن استكمال حلقة الأربعاء من برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة النهار، وذلك نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال البث المباشر.

وأعلنت شبكة تليفزيون النهار عن اعتذار الإعلامي القدير، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ووجهت رسالة طمأنة إلى جمهور البرنامج، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

واختتمت الشبكة بيانها بالقول: "نتمنى السلامة دائمًا للأستاذ خالد أبو بكر، ونشكر جمهور المشاهدين على تفهّمه ودعمه المستمر."



و في الفيديو التالي نشكف تفاصيل الازمة الصحية التي مر بها الاعلامي خالد ابو بكر …