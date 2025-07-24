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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أول لقاء جماهيري لـ"الجبهة الوطنية" بالإسماعيلية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقد حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية لقاءً جماهيريًا موسعًا بمركز أبو صوير، لدعم الدكتورة داليا سعد، مرشحة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا.


جاء اللقاء في إطار عرض خطة الحزب للفترة المقبلة، واستعراض رؤية المرشحة التي ترتكز على التواصل المباشر مع المواطنين، وصياغة توصيات تُسهم في تحسين الخدمات والمرافق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب بالإسماعيلية، إلى جانب مشاركة واسعة من أهالي وقيادات مركز أبو صوير.


واستعرض النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، خلال كلمته باللقاء الجماهيري، أهداف حزب الجبهة الوطنية وبرنامجه السياسي وخطته للمرحلة المقبلة في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن الحزب سيضع مطالب شعب الإسماعيلية وأهالي أبو صوير على رأس أولوياته.

وأشار إلى إلى أن الحزب يستهدف أن يكون معبرًا عن مطالب أهالي المحافظة بمختلف فئاتهم وأعمارهم، مؤكدًا استمرار العمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من التشكيلات التنظيمية على كافة المستويات، سواء هيئة مكتب المحافظة أو تشكيلات الأحياء والمراكز.

كما عبّر أمين الحزب بالإسماعيلية عن سعادته الكبيرة بحالة الإقبال، خصوصًا من فئات الشباب والمرأة، على الانضمام للحزب.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة داليا سعد، في كلمتها، تاريخها في العمل العام والسياسي، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لأن تكون صوتًا مسموعًا لشعب الإسماعيلية وأهالي أبو صوير لدى صناع القرار.


كما جدّدت عزمها الصادق على بلورة مشكلات المواطنين ورغباتهم في صورة سياسات وتوصيات تشريعية تُسهم في تحقيق التنمية الحقيقية التي يطمح إليها المواطنون، لا سيما في القرى والمراكز.

وطرحت مرشحة الحزب رؤيتها لدعم المرأة الإسماعلاوية، خاصة المرأة المعيلة والغارمات، والسعي لتوفير فرص عمل لهن، إلى جانب الاهتمام بعقد دورات تدريبية للشباب في مختلف التخصصات، خصوصًا في مجالات التدريب والتمكين السياسي والحزبي، بما يتماشى مع رؤية حزب الجبهة الوطنية.

ونوّهت في كلمتها بأهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي ٤ و٥ أغسطس المقبل.

من جانبه، عبّر المهندس أحمد صبري، القيادي بأمانة الحزب بالمحافظة، عن سعادته بتواجده بين أهالي أبو صوير، مؤكدًا أن المركز يُعد مدرسة سياسية ليس للإسماعيلية فقط، بل لمصر كلها، لما قدمه من نماذج وطنية بارزة على مدار تاريخه.

وأشار صبري إلى أن الحزب بالإسماعيلية يعمل على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في عقد اللقاءات الجماهيرية للتعريف بالحزب وبرنامجه السياسي، والثاني في تقديم مرشحة الحزب الأستاذة داليا سعد، معتبرًا ذلك فرصة مهمة لاختيار أفضل الكوادر التنظيمية بمختلف المواقع في الأحياء والمراكز.

حزب الجبهة الوطنية محافظة الإسماعيلية الدكتورة داليا سعد انتخابات مجلس الشيوخ القائمة الوطنية قطاع شرق الدلتا

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