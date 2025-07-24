تسهيلات في ترخيص سيارات النقل السياحي محلية الصنع والمستوردة

إتفقت وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على توضيح ما تضمنته القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص سيارات السياحة من تسهيلات وإيجابيات تسهم في تدعيم النقل السياحي لدى شركات السياحة.

النقل السياحي

جاء ذلك في خطوة إيجابية كبيرة لتدعيم أسطول النقل السياحي المصري لمواجهة زيادة الطلب على زيارة كافة المقاصد السياحية المصرية.



وكشف هذا الاتفاق عدة تسهيلات قانونية كبيرة وقامت غرفة شركات السياحة على الفور بإخطار الشركات لبدء العمل بها , وقد جاء ذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون البناء الذي يدعمه وزير السياحة والآثار شريف فتحي بين الوزارة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس الإدارة.

ويهدف إلى رعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة وتشجيع الشركات السياحية لتجديد أسطولها النقلي ( المركبات السياحية " محلي ، مستورد مسدد الرسوم " ) .



وقد أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، وبما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية



وجاء في الكتاب الدوري كذلك أنه تم الإتفاق مع وزارة السياحة والآثار بشأن توضيح آلية قيام الشركات السياحية بإدخال وترخيص مركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين والإجراءات المتبعة في ضوء القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016 وذلك على النحو التالي :-



أولا :- المركبات ( محلي الصنع / مسددة الرسوم ) جديدة لم ترخص من قبل :

● عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع )

● عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )

ثانيا :- المركبات ( مستوردة جديدة لم ترخص من قبل ) :

● عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل العام )

● عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )

ثالثا :- المركبات ( مستوردة مستعملة ) :

● عدد مقاعد 7 فاقل ( غير مسموح )

● عدد مقاعد 8 فأكثر ( سنة بخلاف سنة الانتاج )



جاء ذلك وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ذلك للمركبات المجمعة محليا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى 770 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020



وأكد مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة أن تلك الإيضاحات و التسهيلات كانت تعد مطلبا رئيسيا للشركات وتم الاستجابة لمعظمها , ووجه فليفل الشكر إلى وزير السياحة والآثار على اهتمامه وسعيه دائما لتحقيق مصالح شركات السياحة لتمكينها من زيادة تدفق السائحين على مصر , مشيرا الى انه كان هناك تعاونا كبيرا من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات والتي حرصت على الوصول إلى التوضيحات السابقة .



وأضاف فليفل أن تلك التسهيلات تكتسب اهمية كبيرة في ظل العجز الذي يواجه قطاع النقل السياحي منذ سنوات رغم أهميته في سهولة تدفق وتنقل السائحين داخل كافة المقاصد السياحية كما أنها تأتي متوافقة تماما مع كافة القوانين والقرارات الوزارية وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين , موضحا ان هناك عدة تحركات أخرى مهمة يبذلها مجلس إدارة الغرفة في سبيل إيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحي بمصر.