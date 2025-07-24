بعد الانسحاب من السوبر.. طلب عاجل من إنزاجي لإدارة الهلال

كشف تقرير صحفي، عن طلب جديد من سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، لإدارة ناديه بشأن الصفقات.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فقد طلب سيميوني إنزاجي، إدارة ناديه بضرورة حسم ملف المهاجم بصورة نهائية خلال الساعات القادمة، والتعاقد مع مهاجم صريح وهو السويدي ألكسندر إيزاك، وذلك من أجل التواجد مع الفريق في معسكر النمسا القادم.

وأضافت أن أن إدارة الهلال تبذل قصاري جهدها من أجل حسم صفقة المهاجم، والمفاوضات جارية في الوقت الحالي.

يذكر أن الهلال انسحب من بطولة السوبر السعودي، بسبب عدم حصول لاعبيه على فترة كافية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

ميتروفيتش يقترب من الرحيل

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن إدارة الهلال تلقت عرضًا من برمنجهام سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، للتعاقد مع ميتروفيتش مقابل 13 مليون يورو، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خط هجومه بلاعب يملك خبرة أوروبية وسجل تهديفي مميز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للهلال، خاصة وأن ميتروفيتش يدخل عامه الأخير في عقده مع الفريق، ما يدفع الإدارة لدراسة العرض بجدية من أجل تحقيق استفادة مالية قبل رحيله بالمجان الصيف المقبل.