كوكاين وMDMA.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 26 مليون جنيه| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 26 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (228 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – إستروكس- هيدرو – هيروين - آيس – بودر – كوكايين - MDMA - كمية من الأقراص المخدرة ).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (26) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .