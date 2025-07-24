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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حيثيات الحكم على المتهم بقتل مسنة لسرقة أموالها بعين شمس.. خاص

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب: مصطفى رجب

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكمة العباسية، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بقتل مسنة لسرقة أموالها، بعد ايهامها بأنه جامع قمامة، وتمكن بتلك الطريقة من دخول مسكنها بمنطقة عين شمس.

حيثيات الحكم على المتهم بقتل مسنة لسرقة أموالها بعين شمس 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه اطمأن  يقينها واستقر في وجدانها أن المتهم قتل مسنة ، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله بدافع السرقة بعد ايهامها بأنه جامع قمامة، وتمكن بتلك الطريقة من دخول مسكنها .

وأوضحت المحكمة أن المتهم الذي لا يعمل اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة مالية، حيث كشف أنه قام بمراقبة المجني عليها عقب رؤيتها تصرف المعاش من أمام البريد، منذ شهرين وتتبعها، وعلم أنها تحتفظ بالمال داخل مسكنها وتقيم بمفردها، مضيفا أنه جمع معلومات عنها وعلم أن نجلتها تأتي إليها يوم الجمعة فقط لزيارتها.

وأكدت الحيثيات أنه بالكشف علي المتهم تبين أنها ارتكبت واقعة القتل في كامل قواه العقليه، وأنه انتظر 
شهرين وتتبعها، وعلم أنها تحتفظ بالمال داخل مسكنها وتقيم بمفردها، مضيفا أنه جمع معلومات عنها وعلم أن نجلتها تأتي إليها يوم الجمعة فقط لزيارتها.

وكشفت المحكمة، أن المتهم غفل المجني عليها بعد أن دخل الي شقتها وقيدت حركته ثم أقدم علي خنقها لسرقة أموالها وبعد تأكده من وفاتها فر هاربا، قاصدة إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري، وتفريغ كاميرا المراقبة تبين أن عاطلا انتحل صفة جامع قمامة ودخل إلي شقة المجني عليها ثم أقدم علي خنقها لسرقة أموالها وبعد تأكده من وفاتها فر هاربا.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات توصلت قوات الأمن إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وأنه قام بالتصرف في جزء من المال علي متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

القاهرة محكمة جنايات شمال القاهرة محكمة سرقة محاكمة

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