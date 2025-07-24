تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين سائقي مركبتي "توكتوك" بالأسلحة البيضاء بالجيزة .

القبض على سائقي توك توك بالجيزة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 / الجارى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين (سائقى مركبتى "توكتوك" أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد – مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات حول أولوية المرور .

أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 سلاح أبيض ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.