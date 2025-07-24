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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يثمن دخول المساعدات لغزة ويؤكد: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه أي دولة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
ماجدة بدوى

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن المزايدات علي الدعم المصري للقضية الفلسطينية مرفوض ، ،خاصة أن القاهرة قدمت للأشقاء في غزة ما لم تقدمه أي دولة أخرى.

وقال رئيس لجنة الشباب ، في بيان صحفي اليوم ، إن مصر لا تدخر أي جهد على المستوى السياسي والدبلوماسي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيدا بدخول 166 شاحنة مساعدات خلال الساعات الماضية عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم، بالإضافة إلى استعداد مصر لإدخال 180 شاحنة جديدة اليوم، منها 137 شاحنة دقيق .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من أجل القضية الفلسطينية تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التحرك المتوازن من أجل استعادة الهدوء، ووقف نزيف الدم، وإنقاذ الأرواح، خاصة من النساء والأطفال .


وأكد أن أي محاولات للتشكيك في الدور المصرى سيكون مصيرها الفشل ، خاصة أن الدولة المصرية هي السبب الرئيسي في إفشال مخطط التهجير ، الذي كان يهدف إلي تصفية القضية الفلسطينية ،محذرا من حملات التحريض والتشكيك في الدور المصري، والتي تأتي ضمن مخطط خبيث لخلط الأوراق وتبرئة الاحتلال.

الدعم المصري للقضية الفلسطينية قضية الفلسطينية الدعم المصري غزة

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