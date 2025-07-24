الزمالك يفاوض نجم السد القطري بعد تعثر صفقة تيدي أوكوي

شهدت الساعات الماضية تحركات جديدة من إدارة نادي الزمالك، حيث دخلت في مفاوضات رسمية مع الجزائري آدم وناس، نجم السد القطري السابق، من أجل بحث إمكانية ضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي التحرك الأبيض عقب انتهاء عقد اللاعب مع نادي السد، ليصبح متاحًا في صفقة انتقال حر، وهو ما دفع الزمالك لمحاولة استغلال الفرصة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني بتدعيم الخط الأمامي.

وتسعى الإدارة حاليًا للتوصل إلى صيغة مالية ترضي الطرفين، في ظل ارتفاع المطالب المادية لآدم وناس، الذي يُعد مكسبًا فنيًا كبيرًا لما يمتلكه من مهارات وقدرات هجومية، حيث يجيد اللعب في عدة مراكز أبرزها الجناحين وصانع الألعاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر صفقة التعاقد مع الفرنسي ذو الأصول الإيفوارية تيدي أوكوي، ما دفع الإدارة للبحث عن بدائل بنفس الكفاءة لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.