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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | سيارات عائلية 2025 بتقنيات حديثة تبدأ من 700 ألف جنيه .. اشتري فيات فلوريدا هاتشباك بـ 80 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

تهتم شركة فيات بصناعة السيارات الصغيرة، وذلك منذ بداية تأسيسها في عام 1899، بالاضافة إلى ان تاريخ شركة فيات في صناعة السيارات حافل بالإنجازات والابتكارات ، وذلك ما جعلها واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وأنتجت العديد من السيارات الأيقونية.

كشفت شركة رولز رويس عن طرازها الجديد رولز رويس كالينان موديل 2025، وتنتمي كالينان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري الكثير العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

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