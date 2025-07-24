إيرادات السياحة ترتفع بنسبة 23% وتقترب من 18 مليار دولار

تحدث الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن القفزة في إيرادات السياحة المصرية خلال الربع الأول من عام 2025، والتي بلغت نحو 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نجاح قطاع السياحة المصري

وأكد «زعير»، خلال مداخلة عبر تطبيق "zoom"، مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأرقام تعكس نجاح قطاع السياحة المصري للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن العام الماضي سجل أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية، بلغت 16 مليار دولار، وموضحًا، أن التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز الإيرادات هذا العام حاجز الـ17 إلى 18 مليار دولار، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

وتابع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن القفزة الأخيرة في الإيرادات تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تطوير شبكة الطرق والكباري التي سهلت الوصول إلى وجهات سياحية جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين خدمات النقل السياحي.

ولفت إلى جهود الدولة في تعزيز رحلات الطيران العارض منخفض التكلفة، وربط مصر بخطوط طيران جديدة مع دول لم تكن ضمن الشبكة في السابق، ما أسهم في جذب شرائح سياحية متنوعة.

https://www.youtube.com/watch?v=Q8RRp3GJahw