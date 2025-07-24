جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الاعلى للجامعات حيث تكونت اللجنة الثلاثية من عضو الرقابة الإدارية والعقيد دكتور رامى محمد يحيى بكلية الفنية العسكرية والأستاذة الدكتورة سهير بدر الدين رئيس قطاع التمريض بالمجلس الأعلى وذلك لتقييم الامكانات البشرية والمادية لبدء الدراسة بكلية التمريض بجامعة الوادى الجديد هذا العام .



استكملت اللجنة زيارتها لكلية التمريض وكان فى استقبالهم نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.



وقال الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان اللجنة قامت بزيارة مبنى كلية التمريض والذي يتضمن عددا من القاعات الدراسية والمعامل والمكتبة والمكاتب الإدارية بالمبنى المزمع بدء الدراسة به هذا العام والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة ، هذا وقد أشادت اللجنة بمستوى التجهيزات بمبنى كلية التمريض والإمكانات البشرية والمادية التى وفرتها جامعة الوادى الجديد لانطلاق الدراسة بكلية التمريض هذا العام 2025/2026.