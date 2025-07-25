أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت: مجموعات قرصنة صينية وراء هجمات على برنامج SharePoint.. ميتا تعزز إجراءات الأمان لحماية المراهقين على إنستجرام وفيسبوك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مايكروسوفت: مجموعات قرصنة صينية وراء هجمات على برنامج SharePoint



أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الثلاثاء الماضي، أن مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية كانت من بين الجهات التي نفذت هجمات إلكترونية استهدفت برنامج SharePoint، أحد مكونات برامج الإنتاجية التابعة لها.



ميتا تعزز إجراءات الأمان لحماية المراهقين على إنستجرام وفيسبوك



أعلنت شركة ميتا Meta، المالكة لإنستجرام وفيسبوك، عن ميزات أمان جديدة تهدف لحماية المراهقين أثناء استخدامهم لمنصاتها، من بينها عرض معلومات عن الحسابات التي ترسل لهم رسائل، وخيار الحظر والإبلاغ بضغطة واحدة.



أمازون تستحوذ على Bee الناشئة لتطوير سوار ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة أمازون عن توصلها لاتفاق لشراء شركة Bee الناشئة، ومقرها سان فرانسيسكو، والمتخصصة في تطوير سوار ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه الاستماع إلى المحادثات وتفريغها تلقائيا.

أعلنت منصة يوتيوب، عن طرح مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة لمستخدمي ميزة Shorts، تشمل أداة لتحويل الصور إلى فيديوهات قصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات بصرية ذكية تضيف طابعا إبداعيا للمحتوى.

أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن قلقه المتزايد إزاء الطريقة التي بات بها الشباب يعتمدون عاطفيا على ChatGPT بشكل مفرط.

في عالم يلتقي فيه الحنين إلى الماضي مع الراحة الرقمية، استعادت الألعاب اللوحية الكلاسيكية بريقها من خلال النسخ الإلكترونية المتاحة على الإنترنت، فسواء كنت ترغب في استرجاع لحظات الطفولة الجميلة، أو التنافس مع أصدقائك عن بعد، فإن الإنترنت أصبح وسيلة سهلة لتجربة هذه الألعاب دون الحاجة إلى لوحات حقيقية أو أدوات فيزيائية.

كشفت شركة آبل عن خدمة اشتراك جديدة تدعى AppleCare One، تهدف إلى تبسيط طريقة حماية المستخدمين لأجهزتهم المختلفة.