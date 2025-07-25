قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة .. والقاهرة تسجل 42 درجة محسوسة
وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الى رئيس جمهورية السنغال
أخبار العالم | فرنسا تعترف بفلسطين .. إسرائيل تندد .. وأمريكا ترفض وسط العالم ينقسم
صور وفيديوهات خاصة.. القصة الكاملة لـ طبيب ابتز طليقته عبر واتساب
الأوقاف: إدارة الوقت لبناء شخصية المسلم الناجح موضوع خطبة الجمعة
48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح
بعد خطوة باريس الجريئة.. هل تسير بريطانيا على خُطى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين؟
حكم الكلام بين المصلين أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء تحذر من الباطل الساقط
أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟
قرار عاجل ضد المتهم بمحاولة قـ.تل طالب طب أسنان بسبب فعل فاحش مع فتاة
حادث تصادم مروع بين سيارتين علي كورنيش المقطم الجديد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت: مجموعات قرصنة صينية وراء هجمات على برنامج SharePoint.. ميتا تعزز إجراءات الأمان لحماية المراهقين على إنستجرام وفيسبوك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مايكروسوفت: مجموعات قرصنة صينية وراء هجمات على برنامج SharePoint
 

أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الثلاثاء الماضي، أن مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية كانت من بين الجهات التي نفذت هجمات إلكترونية استهدفت برنامج SharePoint، أحد مكونات برامج الإنتاجية التابعة لها.


ميتا تعزز إجراءات الأمان لحماية المراهقين على إنستجرام وفيسبوك
 

أعلنت شركة ميتا Meta، المالكة لإنستجرام وفيسبوك، عن ميزات أمان جديدة تهدف لحماية المراهقين أثناء استخدامهم لمنصاتها، من بينها عرض معلومات عن الحسابات التي ترسل لهم رسائل، وخيار الحظر والإبلاغ بضغطة واحدة.


أمازون تستحوذ على Bee الناشئة لتطوير سوار ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي
 

أعلنت شركة أمازون عن توصلها لاتفاق لشراء شركة Bee الناشئة، ومقرها سان فرانسيسكو، والمتخصصة في تطوير سوار ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه الاستماع إلى المحادثات وتفريغها تلقائيا.


 يوتيوب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لصناع محتوى Shorts

أعلنت منصة يوتيوب، عن طرح مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة لمستخدمي ميزة Shorts، تشمل أداة لتحويل الصور إلى فيديوهات قصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات بصرية ذكية تضيف طابعا إبداعيا للمحتوى.

سام ألتمان يحذر: لا تتركوا قرارات حياتكم لـ ChatGPT هذا الاستخدام مقلق

أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن قلقه المتزايد إزاء الطريقة التي بات بها الشباب يعتمدون عاطفيا على ChatGPT بشكل مفرط.

10 ألعاب لوحية كلاسيكية يمكنك لعبها عبر الإنترنت

في عالم يلتقي فيه الحنين إلى الماضي مع الراحة الرقمية، استعادت الألعاب اللوحية الكلاسيكية بريقها من خلال النسخ الإلكترونية المتاحة على الإنترنت، فسواء كنت ترغب في استرجاع لحظات الطفولة الجميلة، أو التنافس مع أصدقائك عن بعد، فإن الإنترنت أصبح وسيلة سهلة لتجربة هذه الألعاب دون الحاجة إلى لوحات حقيقية أو أدوات فيزيائية.

آبل تعلن عن خدمة اشتراك جديدة لحماية أجهزتك بتكلفة أقل

كشفت شركة آبل عن خدمة اشتراك جديدة تدعى AppleCare One، تهدف إلى تبسيط طريقة حماية المستخدمين لأجهزتهم المختلفة. 

تكنولوجيا التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

الأرصاد

أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

دار الإفتاء

بعد تصريحات سعاد صالح.. الإفتاء: تعاطي الحشيش محرم شرعًا

مكتب التنسيق.. أرشيفية

تنسيق كليات الأدبي 2025.. دليلك الشامل لـ إعلام وتجارة وحقوق والحد الأدنى المتوقع

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

ترشيحاتنا

حريق

أخبار القليوبية| إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري.. واندلاع حريقين بمصنع فوم ومنزل بقليوب وكفر طحا

جامعة الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| الجامعة تستقبل لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للجامعات.. والمحافظة تختتم فعاليات بطولة الباتيناج

الشباب زيغ

موجز جنوب سيناء| افتتاح سوق اليوم الواحد بالطور.. وإزالة الرمال من طريق رأس سدر

بالصور

جوري بكر تخطف الأنظار خلال العطلة الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

تصدرت التريند.. زوجة محمد حماقي حديث السوشيال ميديا

زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد