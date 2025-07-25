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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 25-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025، علي مستوى السوق المصرية.

أقل سعر دولار في البنوك اليوم.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع .

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25- 7-2025؛ علي مستوي البنوك في مصر.

تحركات الدولار

قبل أيام تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه؛ لتعرض لنزيف قوي في أداؤه مقابل صعود سعر الجنيه بقيمة تبلغ 28 قرشا في يوم واحد.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر سعر سجله الدولار علي مستوي البنوك المصري ما يساوي 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع.

إجازة البنوك

مع انتهاء يوم الاربعاء الماضي، اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الخميس حتي السبت المقبل؛ نظرا للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليوي 1952 .

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه  أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  49.01 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و ميد بنك".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة، HSBC”.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.06 جنيه للشراء و 49.16 جنيه للبيع في بنكي الزراعي المصري و نكست".

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام، مُسجلة 32.8 مليار دولار 

وشهدت تحويلات المصريين بالخارج  ارتفاعا بنسبة 69.6%، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري.

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