آخر تحديث.. سعر الدولار الآن الخميس 24 يوليو 2025

سعر الدولار الآن في البنوك العاملة بمصر في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025 سجل في بنك مصر نحو 49.14 جنيها للبيع، 49.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

سجل سعر الدولار الخميس 24 يوليو 2025، على مؤشر جوجل نحو 49.06 جنيه، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات الخميس 24 يوليو 2025، نحو 49.15 جنيه للبيع، و49.01 جنيه للشراء.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري الخميس 24 يوليو 2025، نحو 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر بختام تعاملات اليوم إلى 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الخميس 24 يوليو 2025، إلى 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 49.05 جنيه للبيع، و48.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.24 جنيه للبيع، و49.14 جنيه للشراء.